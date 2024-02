Pnrr | poteri sostitutivi e restituzioni se si mancano target

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Arriva con il nuovo dluna stretta sui soggetti attuatori del Piano, in genere amministrazioni, enti locali o società titolari di servizi pubblici. L'articolo 2 della bozza prevede che il governo possa attivare inel caso in cui, dopo la verifica delle rispettive unità di missione, ci sia un disallineamento tra i cronoprogrammi degli interventi e i dati comunicati dagli enti al sistema informatico Regis. Inoltre, se la Commissione Ue verifica "l'omesso o l'incompleto conseguimento degli obiettivi", l'amministrazione centrale titolare dell'intervento è obbligata a restituire gli importi percepiti, attivando le corrispondenti azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori".

