Pnrr | ok del Cdm al nuovo decreto Da alloggi studenti a sicurezza sul lavoro | le novità

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Pubblicato il 26 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato illegge recante "ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza". "Questo Dlha avuto una fase di confronto sia con le organizzazioni di categoria e le parti sociali nei lavori dei tavoli tecnici che abbiamo tenuto, sia con tutti gli enti attuatori, province, regioni e comuni e con tutte le amministrazioni", ha spiegato il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il, Raffaele Fitto. "E' stato unmolto complesso, articolato sia dal punto di vista della dimensione finanziaria delsia dal punto di vista delle importanti norme che sono state inserite che sono certo contribuiranno in modo ...

Cdm: bando da 1,2mld per 60mila nuovi posti letto università: (ANSA) - ROMA, 26 FEB - "Oggi segniamo una svolta sugli alloggi universitari, tema prioritario del Governo". Così il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, sul Dl Pnrr 4 ...corrieredellosport

Via libera del cdm al nuovo decreto Pnrr, arriva patente a punti nei cantieri: Via libera del Cdm al nuovo decreto legge per attuare il Pnrr: in una cinquantina di articoli le misure per velocizzare gli appalti pubblici, ma anche quelle per rendere più sicuri i posti di lavoro, ...tgcom24.mediaset

In arrivo 766 ispettori in più per le verifiche: Nella bozza di misure sul lavoro, all’interno del Dl Pnrr, l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 716 ispettori tecnici, di questi la novità sono i ...ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore