Pnrr | ok del Cdm al nuovo decreto Da alloggi studenti a sicurezza sul lavoro | le novità

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Fitto: "Prossimi mesi importanti per verifica 5, 6 e 7 rata" Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato illegge recante "ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza". "Questo Dlha avuto una fase di confronto sia con le organizzazioni di categoria e le parti

(Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato il decreto legge recante "ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del ... (periodicodaily)

In arrivo 766 ispettori in più per le verifiche: Nella bozza di misure sul lavoro, all’interno del Dl Pnrr, l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 716 ispettori tecnici, di questi la novità sono i ...ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore

Pnrr, Fitto: Approvato decreto legge rilevante per sua prosecuzione e accelerazione: "Il decreto legge che è stato approvato dal Consiglio dei ministri rappresenta un momento molto rilevante sia dal punto di vista della prosecuzione del lavoro sul Pnrr, ma anche della sua ...ilgiornale

Le novità del Pnrr, dalla stretta sui target alla patente a punti sulla sicurezza sul lavoro: Contrasto alle frodi, responsabilizzazione degli enti attuatori, alloggi universitari, messa a punto della governance, spinta alla digitalizzazione ...rainews