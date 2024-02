PlayStation Plus Essential | i giochi gratuiti di marzo 2024 potrebbero essere rivelati a breve

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Febbraio sta per giungere al termine, dunque Sony annuncerà atutti idisponibili per gli abbonati al. Come consuetudine, i titoli saranno annunciati il mercoledì della settimana precedente e saranno poi disponibili per il download a partire dal primo martedì del mese successivo. Quindi, ipersvelati mercoledì 28 febbraio alle 17:30, con la possibilità di scaricarli a partire dal 5. Nel frattempo, nelle prossime ore, il celebre leaker billbil-kun potrebbe rivelare in anticipo iselezionati da Sony prima dell’annuncio ufficiale. Quindi, in ogni ...