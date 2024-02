Più prevenzione Inasprire le pene non servirebbe

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Sacconi ?emozione collettiva che segue i tragici infortuni mortali sul lavoro induce usualmente la richiesta digli strumenti sanzionatori. Eppure, a ben vedere, questi non mancano nel codice penale e lo stesso reato di omicidio colposo può essere ipotizzato con l’aggravante della violazione delle norme in materia di sicurezza nel lavoro. Piu utile e concreta può essere invece la considerazione di robuste misure dicome la necessaria qualificazione delle imprese (e dei loro lavoratori) in subappalto nelle costruzioni. Già nel 2008, il testo unico sulla salute e sicurezza nel lavoro disponeva obblighi minimi attraverso norme transitorie in attesa di più complessi atti amministrativi. Il tempestivo tentativo di introdurre una disciplina piu evoluta, inclusa una sorta di patente a punti per le aziende, fu invece bloccato da ...