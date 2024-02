Pisa vs Modena | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Gara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano Serie B 2023/2024. I toscani per tenere a distanza la zona retrocessione, gli emiliani per conservare il posto playoff.vssi giocherà mercoledì 28 febbraio 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio AnconetaniVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani sono reduci da due sconfitte consecutive che compromette la loro posizione di classifica. La squadra di Aquilani è quindicesima con 30 punti, e un margine di appena quattro lunghezze sulla zona playout. Va da sè che il match contro gli emiliani si preannuncia molto delicato Gli emiliani sono reduci da cinque risultati utili, tra cui una vittoria e quattro pareggi. La squadra di Bianco occupa l’ottavo posto, l’ultimo a disposizione per entrare nei playoff, e deve cercare di ...