Pisa | da ex poliziotto chiederò scusa nelle scuole | non si usano i manganelli sui ragazzini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Avevamo il ministro Salvini che, per reprimere il dissenso, faceva togliere le lenzuola dai balconi con scritte a lui non gradite. Invero, oggi abbiamo il ministro Piantedosi, che permette l’uso deiverso gli studenti – alcuni minorenni – sol perché manifestano contro l’eccidio di Gaza; una sorta di repressione seriale, atteso che ormai l’uso del manganello è diventato consuetudine. Epperò registro il silenzio tombale sui fatti di Roma, quando centinaia di persone, allineati e coperti, manifestavano lapalissianamente col saluto fascista. I ragazzi dinon stavano partecipando a un rave party, ma erano lì per esprimere la propria opinione. Leggo che si doveva impedire l’accesso a una piazza dove sono sedenti “siti sensibili”. E che mai avrebbero potuto fare dei? Da ex addetto ai lavori, non riesco a comprendere ...