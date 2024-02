Pioli sbuffa ascoltando Gasperini dopo Milan-Atalanta: “Certe cose mi danno tanto fastidio”: Stefano Pioli non ha gradito la valutazione dell'arbitro Orsato in occasione del calcio di rigore per il fallo di Giroud su Holm che ha permesso all'Atalanta di pareggiare contro il suo Milan. Non è ...fanpage

Sky, Modugno: “Kvara è molto autocritico, la reazione al cambio è un buon segnale”: Portare la Slovacchia agli Europei non è cosa scontata. Sono arrivati segnali incoraggianti, molto incoraggianti. Kvatskhelia sbuffa quando sostituito Da tempo è consapevole di non riuscire ad ...tuttonapoli