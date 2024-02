(Di lunedì 26 febbraio 2024) Milano – Ancora venti forti e temporali: è ancorain. La perturbazione atlantica che sta interessando gran parte delle regioni settentrionali del Paese continuerà a portare condizioni di maltempo, con piogge diffuse e locali temporali. Inla sala della Protezione civile ha emesso un’rischio idrogeologico e un’rischioforte. A Milano prosegue l'per il maltempo, iniziata giovedì scorso e che ha conosciuto solo qualche ora di tregua. Il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città. Ma vediamo le ...

Bologna, 26 febbraio 2024 – Continua l’ondata di maltempo in Emilia Romagna con l’allerta emessa da Arpae di concerto con la Protezione civile che, in alcune ... (ilrestodelcarlino)

Pioggia, neve e vento in Lombardia: allerta meteo gialla. Dove e quando: la mappa: Milano – Ancora venti forti e temporali: è ancora allerta in Lombardia. La perturbazione atlantica che sta interessando gran parte delle regioni settentrionali del Paese continuerà a portare condizion ...ilgiorno

Nevica in Canavese e nelle Valli di Lanzo: la neve attesa nelle prossime ore anche in collina: Le piogge interessano il resto del territorio. I fenomeni sono previsti in lieve attenuazione nel settore occidentale dal tardo pomeriggio, per riprendere domani, quando la quota neve dovrebbe alzarsi ...giornalelavoce

neve, in montagna tornano i fiocchi: È arrivata la neve sull'Appennino parmense ... non si segnalano disagi relativi alla viabilità. In città, invece, la Pioggia è caduta in maniera abbondante. Da inizio mese sono caduti 26 millimetri.parmatoday