Pioggia e neve in Emilia Romagna il 27 febbraio | le zone con l’allerta arancione

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Bologna, 262024 – Continua l’ondata di maltempo inconemessa da Arpae di concerto con la Protezione civile che, in alcune, per la giornata di domani – martedì 27– passa da gialla (criticità ordinaria) ad(criticità moderata). La causa? Precipitazioni intense e diffuse, sorvegliati speciali i fiumi e le possibili frane che potrebbero crearsi in Appennino. Vediamo le previsioni meteo in dettaglio.Per la giornata di domani “sono previste condizioni di tempo perturbato con precipitazioni diffuse che, sui settori appenninici centro-occidentali, potranno raggiungere anche cumulate elevate nel corso dell'intero evento”. Recita la nota di Arpae. Ovvero lacadrà ...

Arrivano Pioggia e Vento! Maltempo in arrivo su diverse regioni italiane: Sud: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e la dorsale calabra, coperto con Pioggia debole altrove. Venerdì 1 marzo: Nord: Coperto con neve debole sulle Alpi centrali, Pioggia debole altrove.abruzzo24ore.tv

Meteo: neve imminente, scenderà sotto forma di Bufera, accumuli importanti a bassa quota e rischio Valanghe: Non solo Pioggia. Attenzione anche alla neve che è già arrivata a quote praticamente pianeggianti nella provincia di Cuneo e fino alla bassa collina nel Torinese. In montagna ne arriverà oltre mezzo ...ilmeteo

Maltempo, in Liguria Pioggia e neve nella notte e al mattino: primi danni. In giornata pioggie più intense verso Levante: Temperature massime invece ad Alassio (Savona) ora a 12,8 gradi. È stata una nottata di piogge nel centro-ponente ligure e neve nell'entroterra savonese. i Consigli.it sceglie e raccomanda in maniera ...ilsecoloxix