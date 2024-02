Pilota di rally muore in gara | aveva solo 15 anni | perché poteva correre anche senza patente

(Di lunedì 26 febbraio 2024) IlBrooklyn Horan e il suo coTyson Jemmett nel corso dell'Arcadia Roadsprint hanno perso la vita a seguito di un incidente mortale. A scioccare ulteriormente, la giovanissima età di Horan,quindicenne, ma non è stata infranta alcuna legge: in Nuova Zelanda si può gareggiare regolarmente a partire dai 12d'età mentre la"tradizionale" è concessadai 16in poi.

