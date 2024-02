(Di lunedì 26 febbraio 2024) Si consolida la fase espansiva in corso da novembre, con il pil reale che si attesta sul valore più alto dalla crisi del 2008. Prosegue per il sesto mese consecutivo l’incremento su base e l’'aggiornamento della stima del pil reale mensile diindica una crescita dell’attività (0,2% m/m), in

La regina Camilla è tornata ad apparire in pubblico al posto di Carlo III e lo ha fatto con uno dei suoi tanto amati accessori "simbolici": ecco per quale ... (fanpage)

Lewis Hamilton nel 2025 correrà per la Ferrari in F1. Una decisione che ha definito conseguenza di un “allineamento delle stelle” e che gli ha dato la ... (ilnapolista)

Non è ancora giunto il momento di spegnere il motore per Pierluigi Veronesi . Il pilota di San Giovanni in Persiceto sarà in pista anche nella stagione 2024, ... (sport.quotidiano)

Pil: Oss. Faini, a gennaio in moderata accelerazione rispetto a dicembre scorso: Si consolida la fase espansiva in corso da novembre, con il pil reale che si attesta sul valore più alto dalla crisi del 2008. Prosegue per il sesto mese consecutivo l’incremento su base e ...adnkronos

Ton Jaspers droomde grote kunstdromen in Rucphen: ‘Waarom zou kippenvel goedkoop moeten zijn’: RUCPHEN - Nu er kantoorruimte te huur staat in het oude raadhuis komen mensen vragen ‘of de lijstenmakerij dan weggaat’. Nee, zegt Ton Jaspers: ,,Ik krijg steeds meer en leukere opdrachten.” Maar zijn ...gelderlander.nl

Supporters verbaasd over kaartverkoop voor derby bij TOP Oss: ‘Ben ik wel welkom uit Leeuwarden’: Gefronste wenkbrauwen en onbegrip in supporterskringen. Een afbeelding van TOP Oss op sociale media over de kaartverkoop voor de derby tegen FC Den Bosch leidt tot veel (cynische) reacties. ,,Wíj zijn ...ad.nl