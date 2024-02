Pifferi capace di | c' è il risultato della perizia psichiatrica | la svolta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Alessia«èdi partecipare coscientemente al processo» e «al momento dei fatti eradi intendere e di volere». Lo scrive lo psichiatra forense di Torino Elvezio Pirfo nelle 126 pagine disulla 38enne, imputata per l'omicidio volontario pluriaggravatofiglia Diana di 18 mesi, abbandonata in casa una settimana a Milano a luglio 2022 e morta di stenti. Secondo il perito, incaricato dalla Corte d'assise di Milano, la donna «non è stata né è affetta da disturbi psichiatrici maggiori» e «non è portatrice di gravi disturbi di personalità». La «motivazione principale» che muove Alessiaè quella di «assecondare i suoi bisogni di donna e non i suoi doveri di madre, poiché ella sente e vive come prevalente la donna rispetto ...