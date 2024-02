Piantedosi | massima fiducia negli agenti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Sulle manganellate al corteo pisano pro Palestina "è in corso un'indagine della magistratura che farà piena luce". Così il ministronella riunione coi sindacati."Nessuna sottovalutazione -assicura-ma atteggiamento responsabile e disponibile anche all'autocritica, come sempre e come subito chiarito".. Le 2.583 manifestazioni dal 1°gennaio "smentiscono la presunta contrazione della libertà di manifestare". "Governo non ha cambiato le regole","polemiche e attacchi Polizia inaccettabili".Con il Colle anche"su insulti,effigi bruciate"