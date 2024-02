Piantedosi si difende | 1 076 cortei dal 7 ottobre e solo in 33 criticità

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 26 febbraio 2024) AGI - "Il governo fin dall'inizio israeliano-palestinese ha assicurato la piena libertà di manifestare a tutte le parti, sostenendo un rilevantissimo sforzo in termini di gestione dell'ordine pubblico. Basti pensare che dal 7scorso su tutto il territorio nazionale si sono svolte 1.076 iniziative e che soltanto in 33 occasioni si sono registrate". Lo ha sottolineato il ministro dell'Interno Matteonel corso dell'incontro con i vertici dei sindacati confederali al Viminale. Più in generale, "nel corso del 2023 sono state 11.219 le manifestazioni, con 969.970 operatori di polizia impegnati. Dal primo gennaio sono state 2.538 le manifestazioni,l'1,5% cono turbative di ordine pubblico, con 150.388 operatori impegnati. Questi dati smentiscono in maniera ...