Piantedosi incontra i sindacati | ' governo sta con Polizia'

(Di lunedì 26 febbraio 2024) "Massima fiducia di tutto ilnei confronti delle forze di". L'ha espressa il ministro dell'Interno Matteonel corso dell'incontro al Viminale con i leader sindacali dopo le cariche dellaal corteo degli studenti a Pisa, sottolineando che gli uomini e le donne in divisa sono "servitori dello Stato e lavoratori che svolgono un ruolo fondamentale a presidio della sicurezza e della legalità". Il titolare del Viminale ha ribadito che non c'è stato "alcun cambio di strategia in senso più restrittivo" da parte delle forze dinella gestione delle piazze, ha ricordato che anche negli scorsi anni "sono avvenuti accadimenti analoghi, con indicenti ancor più gravi" e ha sottolineato che a Pisa si sono verificati "casi isolati" sui quali è in corso una valutazione "seria e ...