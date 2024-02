Piantedosi | “Condivido richiamo Mattarella | anche sugli insulti Scontri casi isolati”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Incontro al Viminale tra i sindacati e il ministro dell’Interno Matteodopo le manganellate della polizia ai giovani in piazza a Pisa. Dal Viminale “nessuna sottovalutazione” sulle cariche della polizia contro gli studenti in corteo venerdì scorso a Pisa “ma un atteggiamento responsabile e disponibileall’analisi autocritica, come sempre avvenuto e come chiarito fin dal giorno degli incidenti”. Ha assicurato il ministro dell’Interno Matteo. “E’ in corso una indagine da parte della magistratura che farà piena luce su quello che è accaduto – ha spiegato il ministro –grazie a una completa documentazione messa subito a disposizione, completa di materiale videofotografico realizzato dalla Digos durante la manifestazione, prassi consolidata che garantisce sempre la massima trasparenza degli ...