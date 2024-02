Persiste l' influenza | il Papa sospende le udienze di oggi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) "Persistono i lievi sintomili, senza febbre. Per precauzione sono comunque sospese ledi questa mattina". Lo riferisce la sala stampa vaticana in riferimento alla salute diFrancesco. L'udienza generale di mercoledì 28 febbraio è al momento confermata ma si terrà in un luogo chiuso, nell'Aula Paolo VI, e non a Piazza San Pietro come era stato previsto in precedenza.