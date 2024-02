Perla Vatiero vicina ad Alessio al GF | Mirko Brunetti | “Ci siamo detti ‘ti amo’ | mi fido di lei”

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Nella casa del GFsi è avta adFalsone sostenendo di non essere 'fidanzata' nonostante il ritorno di fiamma con. Quest'ultimo in puntata, dallo studio, ha commentato: "Ci'ti amo', midi lei e la aspetto".

Sara Ricci , eliminata nel corso della ventisettesima puntata del Grande Fratello , ha svela to che vorrebbe veder trionfare Perla Vatiero . L’ex concorrente del ... (isaechia)

Sara Ricci, ex concorrente del Grande Fratello , intervistato dal buon Lorenzo Pugnaloni ha svelato cosa ne pensa del bacio televisivo tra Perla Vatiero e Mirko ... (blogtivvu)

Federico Massaro , accusato di bere troppo latte, ha sbottato al GF contro Perla Vatiero e Anita Olivieri : "Non mi ascoltate quando parlo, ora parlate solo ... (fanpage)

Grande Fratello, diretta 39a puntata – Il triangolo Mirko-Perla-Alessio: In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa, Alfonso Signorini conduce la trentanovesima puntata del Grande Fratello. Con lui, in studio, l’opinionista Cesara Buonamici e per i social Rebecca ...davidemaggio

Perla Vatiero e Alessio Falsone amici speciali al Grande Fratello: Mirko geloso/ Signorini: “L’ha presa male”: Perla Vatiero e Alessio Falsone sempre più vicini al Grande Fratello 2023: Mirko Brunetti è geloso dei due "non l'ha presa bene" ...ilsussidiario

Urla a tavola al Grande Fratello: Perla accusa Federico, lui sbrocca. Colpa del latte: Esplode la lite nella casa del Grande Fratello: Perla striglia Federico che reagisce malissimo e sbrocca. Tutta colpa di un tazzone di latte: ecco le ultime news dalla casa del GF ...ultimenotizieflash