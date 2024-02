Perizia psichiatrica per Alessia Pifferi | uccise intenzionalmente sua figlia

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 26 febbraio 2024) La tragica storia di: Una madre capace di intendere e volere, ma incapace di amore materno Nel luglio del 2022, l’Italia è stata scossa da un evento drammatico che ha suscitato sconcerto e incredulità nell’opinione pubblica., una donna di 38 anni, è stata accusata di aver lasciato morire di stenti la sua piccolaDiana, di appena un anno e mezzo, abbandonandola da sola in casa per sei giorni. La recentecondotta dallo psichiatra forense Elvezio Pirfo ha concluso che la donna era capace di intendere e volere al momento dei fatti, gettando luce su una vicenda che ha messo in discussione il confine tra responsabilità individuale e tragica fatalità. capace di intendere e di volere Secondo la relazione di ...