Perché Ryanair aumenta i prezzi dei biglietti

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Bologna, 26 febbraio 2024 – Brutte notizie per coloro che pianificano di volare in giro per l’Europa la prossima estate:ha annunciato un aumento fino al 10% sui suoiin alcuni dei mesi di maggiore afflusso dei viaggiatori. Questo per via di un ritardo relativo alla consegna dei nuovi Boeing-737 Max 8200: dei 57 che sarebbero dovuti giungere a marzo, solamente 40-45 arriveranno entro i mesi estivi. Di conseguenza,si ritroverà con meno velivoli e ciò limiterà la capacità dei passeggeri. La Bbc riporta che l’amministratore delegato della compagnia, Michael O’Leary, spera di ottenere un risarcimento, sebbene al momento l’azienda sia concentrata sulla consegna dei nuovi aerei. Il ritardo è dovuto a un aumento dei controlli di Boeing, a seguito di un incidente che ha coinvolto un suo velivolo il 5 gennaio 2024. ...