Perché in Champions bisogna tifare le italiane

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Raccontiamoci la verità senza ipocrisie, almeno qui parlando di calcio. Quante volte nelle Coppe Europee abbiamo “gufato”, abbiamo sperato che la squadra Italiana, magari della stessa città, perdesse contro la squadra straniera in Coppa? Quanto ha fatto godere gli interisti la sconfitta di Istanbul a scapito dei milanisti? E, viceversa, quanto abbiamo goduto per la vittoria del Manchester City? E la rivalità Roma nord laziale e Roma sud romanista? Tante volte, sempre, a volte. Ma è così per varie considerazioni anche di natura antropologica, come il fatto oggettivo che in Italia ci sono tradizioni campanilistiche e tradizioni storiche più per le sue città, che per il suo Stato Unitario. Mentre si intrecciano gli ottavi diLeague, mentre si va verso gli ottavi di Europa League, di Conference e mentre il campionato avanza, dobbiamo segnalare la grande novità ...