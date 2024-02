Perché a Berlino piace la riscossa siciliana targata Enel al fotovoltaico cinese

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 26 febbraio 2024) La sfida è di quelle ambiziose, se non altrosi parla di mettere in discussione un monopolio granitico come quello che vede la Cina leader mondiale nella produzione di pannelli solari. Un mercato ancora oggi a senso unico: nelil Dragone in meno di 20 anni ha conquistato una posizione di controllo assoluto. E il dominio non riguarda solo le materie prime, ma ogni singolo anello della catena di rifornimento, dal silicio al pannello finito. Ora però le cose potrebbero cambiare. Il punto di partenza è il cambio della percezione del mercato, con l’Occidente che finalmente ha preso coscienza di trovarsi dinnanzi a un’industria, dalle auto, alle batterie, ai pannelli, letteralmente dopata a suon di sussidi statali. Per decenni la Cina ha imbottito la propria manifattura di soldi pubblici, allontanandosi sempre di ...