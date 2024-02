Per precauzione | annullate le udienze | come sta davvero Papa Fracesco

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Era successo già due giorni fa, quando all'improvviso era stato comunicato l'annullamento di tutte le. PerFrancesco, persistono i lievi sintomi influenzali, senza febbre. Persono comunque sospese ledi questa mattina. Lo rende noto la sala stampa vaticana. Al momento, tuttavia, è confermata l'Udienza Generale del Pontefice per mercoledì 28 febbraio. Una sola differenza rispetto a quanto stabilito in precedenza: venerdì scorso era stato annunciato il ritorno in piazza San Pietro per leGenerali, ma ora, a causa dei leggeri malanni, si pensa a un luogo chiuso, all'Aula Paolo VI. L'annuncio della stampa vaticana risveglia la preoccupazione di molti fedeli. Il motivo? Sebbene sia stato specificato cheFrancesco è stato indebolito ...