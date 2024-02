“Per me finisce qui” Terremoto nella tv italiana | il conduttore fuori dal programma dopo 11 anni

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Brutta notizia per i telespettatori. Un vero e propriosi è verificato in tv, col volto del famosofatto11. Ad annunciare tutto è stato il diretto interessato, che ha deciso di postare sul suo profilo Instagram un video in cui ha annunciato ufficialmente questa novità. E si conosce anche il nome di chi prenderà definitivamente il suo posto. Prima di questoin tv col volto delfatto11di lavoro costante, lui era entrato nelle case degli italiani nell’ormai distante 2013. Da lì in poi tanti apprezzamenti da parte del pubblico, anche se come ricordato dal sito DavideMaggio, proprio l’anno scorso aveva fatto un siparietto con un collega, che fu ...

Va all’asta l’hotel Jugoslavija di Tito, da simbolo del socialismo reale a tre stelle in rovina: finisce all'asta per circa 27 milioni di euro l'hotel Jugoslavija a Belgrado, simbolo dell'era del “socialismo reale” del colonnello Tito e teatro di eventi che hanno plasmato la storia del Paese, ...ilsecoloxix

La Sala Professori Recensione: La sala professori recensione del film con Leonie Benesch ecco com'è e di cosa parla il film candidato all'Oscar come Miglior Film Internazionale ...comingsoon

A Calzona sono bastati cinque giorni per scoprire i problemi del Napoli: più difficile è risolverli: "Il Napoli non sa più vincere e non basta per ora nemmeno l’arrivo in panchina di Francesco Calzona, e così il club partenopeo sembra ormai infilato in un tunnel per ora senza uscita". Scrive così ...tuttonapoli