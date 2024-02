Pepe | la recensione | l’ippopotamo di Escobar si racconta

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Il film:, 2024. Regia: Nelson Carlo de los Santos Arias. Cast: Jhon Narváez e Sor María Ríos. Genere: Drammatico. Durata: 122 minuti. Dove l’abbiamo visto: Alla Berlinale in anteprima stampa in lingua originale. Trama: Una voce che si dice appartenere a un ippopotamo. Una voce che non comprende la percezione del tempo., il primo e ultimo ippopotamo ucciso nelle Americhe,la sua storia con la travolgente oralità di questi luoghi. Pabloè stato un simbolo per la Colombia come per la Repubblica Dominicana, non necessariamente uno negativo. Il criminale, divenuto celebre a livello mondiale per i suoi traffici di droga e la sua brutalità ha infatti dato alla sua nazione un potente mezzo d’identificazione, d’orgoglio.lo conoscono ovunque nel mondo e, per estensione, ...