Pensioni marzo 2024 | novità fiscali e calendario dei pagamenti

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Firenze, 26 febbraio– Saranno accreditati venerdì 1sui conti correnti gli assegni dei pensionati toscani, con una. Cambiano infatti gli scaglioni di reddito e le relative aliquote, oltre alle detrazioni sulle prestazioni previdenziali e di accompagnamento alla pensione. In particolare, gli scaglioni Irpef scendono da quattro a tre e sono del 23 per cento per i redditi fino a 28mila euro, il 35 per cento tra 28mila e 50mila euro, il 43 per cento con redditi superiori a 50mila euro l'anno. I redditi fino a 8.500 euro sono esenti dalla tassazione.Inoltre, sempre limitatamente al periodo d’imposta, sale da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista per chi ha fino a 15mila euro di reddito complessivo per i titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi di ...