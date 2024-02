Peluche e candele sulle spiaggia per ricordare vittime di Cutro

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Trentacinquesistemati a cerchio con al centro una maglietta bianca con su scritto Kr46M0, la dicitura con cui era stato indicato uno dei bimbi di pochi mesi, morto. E poi 94accese a rischiare il buio della notte. Così, sulladi Steccato dialmeno un centinaio di persone ha voluto ricordate la tragedia di un anno fa, il naufragio del caicco Summer Love che provocò la morte di 94 persone, 35 delle quali minori. Un'iniziativa voluta dalla rete 26 Febbraio - che riunisce circa 400 associazioni - celebrata alle 4, l'orario in cui avvenne lo scontro del caicco contro una secca ad un centinaio di metri dalla riva. Anche alcuni superstiti e familiari dellehanno voluto essere presenti. Straziante, il pianto dirotto di una donna afghana che nel naufragio ha perso la ...

