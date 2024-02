Pedro Pascal | l' esilarante discorso ai SAG 2024 | Sono un po' ubriaco | mi sto rendendo ridicolo

(Di lunedì 26 febbraio 2024)ha tenuto banco ai SAG Awardsproducendosi in undi ringraziamento memorabile dopo aver conquistato il premio come miglior attore in una serie drammatica per The Last of US.ha dato spettacolo ai SAG Awardsproducendosi in undi ringraziamento frutto di una lieve ubriachezza. La star cilena ha festeggiato il premio per la miglior interpretazione maschile in una serie drammatica grazie al ruolo in The Last of Us, ma quando è salito sul palco per ritirare il premio non era esattamente sobrio.ha ammesso di aver alzato il gomito visto che non pensava di vincere il SAG Award dopo che Kieran Culkin di Succession lo aveva battuto ai Golden Globes e agli ...

