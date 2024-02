Pecci | «Lautaro Martinez? Il campione è così! Messaggio Inter»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Dopo Lecce-0-4,trova tante indicazioni di qualità dalla capolista indiscussa della Serie A. Anche su, ieri autore dei gol numero cento e centouno in campionato. A TRE CIFRE – Con la doppietta di Lecce-di ieri,ha sfondato quota cento gol in Serie A. Nello studio del programma La Domenica Sportiva, Eraldodà un breve commento: «Ilè così. Diego Armando Maradona si allenava sempre a tirare le punizioni, tutte le volte che finiva l’allenamento, ed era capace a tirarle. Ilè questo: l’è più forte nettamente. Ma secondo me il risultato è troppo punitivo per il Lecce».-News - Ultime notizie e ...