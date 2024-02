Pd e 5 Stelle | il vero obiettivo è colpire il premierato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) "Chi pensa che Sergio Mattarella abbia agito con intenzioni politiche contro il centrodestra sbaglia", mette subito in chiaro Mario Sechi nel suo editoriale su Libero di oggi, lunedì 26 febbraio. Ilpunto è che Pd e Movimento 5, con incredibile disinvoltura istituzionale, stanno usando il richiamo del presidente sugli scontri tra polizia e studenti in piazza come uno strumento peril governo di centrodestra. Il loroè fermare, con qualsiasi mezzo, il. La "riforma delle riforme" a cui punta Giorgia Meloni. Registrati qui gratuitamente a Libero e leggi l'editoriale integrale di Mario Sechi