Paventi | «Lautaro Martinez uomo in più | leader che insegue 2 ex»

Direttamente da Appiano Gentile per Sky Sport 24, Andrea Paventi commenta il rendimento di Lautaro Martinez: «Vittoria a Lecce con pieno merito, Lautaro Martinez sta facendo la differenza: 101 gol in più, un gol ogni partita. Tra i grandi marcatori nerazzurri, probabilmente supererà Vieri e Icardi. Giocatore fortissimo e determinante, con un'Inter che è a 10 vittorie consecutive da inizio 2024».

