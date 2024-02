Paura a Genova | crolla sulla strada il muro di cinta di una scuola

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

Genova, dove questa mattina, lunedì 26 febbraio, è crollato il muro di cinta di una scuola media in via Amarena. Il muraglione costeggia una strada interna che viene utilizzata come parcheggio per l'istituto. Si tratta di un istituto privato cattolico di San Fruttuoso. Il crollo ha colpito alcune auto parcheggiate, danneggiandole, ma per fortuna non si sono registrati danni di alcun tipo alle persone. La causa del crollo è il maltempo Sarebbe stata la violenza della pioggia a causare il crollo. In Liguria è allerta meteo gialla per piogge intense e temporali. Sempre in mattinata si sono registrati anche altri danni a Genova, dovuti a smottamenti in altre zone del capoluogo