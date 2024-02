Passaporti | i ritardi nella consegna causano 300 milioni di ricavi in meno

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Le sei associazioni che rappresentano le imprese del turismo organizzato rilanciano l’allarme. Dopo 13 mesi dal primo caos, non è cambiato niente: per ottenere o rinnovare il passaporto servono tempi biblici. Le associazioni due giorni fa hanno scritto una lettera al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, sollecitando un incontro allo scopo tutelare il diritto dei cittadini italiani di viaggiare. Ma anche quello degli imprenditori di non perdere fatturato per colpa di una lenta e snervante burocrazia. Leggi anche: Il futuro dell’immigrazione aeroportuale: si viaggia senza passaporto dal 2024 Secondo la stima fatta da Astoi Confindustria Viaggi, Federazione Turismo Organizzato-Confcommercio (Fto), Fiavet-Confcommercio, Aidit Confindustria, Assoviaggi Confersercenti e Maavi Conflavoro Pmi, nel biennio 2022-2023 agenzie di viaggio e tour operator avrebbero perso ...

