Passaporti | ancora lunghe attese per la prenotazione online | la situazione oggi

Gattinoni sui Passaporti: «Chiederemo i danni al ministero dell’interno»: Intervenendo a 24 Mattino a Radio 24, il presidente di Fto, Franco Gattinoni ha rincarato la dose sulla questione dei Passaporti e lo ha fatto con una forza finalmente adeguata alla follia di questa ...travelquotidiano

CAOS Passaporti - Gattinoni: "Potremmo chiedere i danni al Ministero della Giustizia": Caos Passaporti – Gattinoni, presidente FTO Confcommercio, a 24 Mattino su Radio 24: potremmo chiedere i danni al ministero “È una cosa incomprensibile che in un Paese moderno come il nostro. Non è ne ...napolimagazine

L’emergenza Passaporti è diventata la normalità: che dovrebbe permettere di gestire la richiesta e la consegna dei Passaporti negli uffici postali dei comuni con meno di 15mila abitanti. L’iniziativa sarebbe dovuta partire a dicembre, ma non è ...ilpost