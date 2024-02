Partenza sprint per il Btp Valore | richieste oltre i 3 miliardi A Piazza Affari scatta Leonardo

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Gli investitori puntano gli occhi sull’intervento della presidente Bce Christine Lagarde al Parlamento europeo e sull’inlfazione in Europa e negli Stati Uniti con i nuovi dati attesi nei prossimi giorni

Gli investitori puntano gli occhi sull’intervento della presidente Bce Christine Lagarde al Parlamento europeo e sull’inlfazione in Europa e negli Stati Uniti ... (ilsole24ore)

Gli investitori puntano gli occhi sull’intervento della presidente Bce Christine Lagarde al Parlamento europeo e sull’inlfazione in Europa e negli Stati Uniti ... (ilsole24ore)

Partenza sprint per l’asta dei Btp Valore di febbraio 2024. Il codice Isin per comprarli: Oltre 3 miliardi di richieste già a mezzogiorno per i Buoni del tesoro pluriennali destinati a piccoli risparmiatori ...quotidiano

Btp Valore, Partenza sprint: sottoscritto un miliardo in meno di un'ora: Gran successo per la terza emissione del Btp Valore, infatti gli ordini del titolo hanno raggiunto 1 miliardo di euro alle 9:51. Torna la famiglia di titoli di Stato dedicata esclusivamente ai piccoli ...ilgiornale

BTP Valore, gli ordini superano i 2 miliardi di euro in meno di 2 ore: (Teleborsa) - Partenza sprint per la terza emissione del BTP Valore, la famiglia di titoli di Stato dedicata esclusivamente ai piccoli risparmiatori, in collocamento da oggi (lunedì 26 febbraio) a ...finanza.repubblica