Parolin | Il Papa sta bene | ha ripreso la sua attività normale

(Di lunedì 26 febbraio 2024) AGI -Francesco "sta": "Ha avuto questo episodio influenzale ma si è rimesso, hala sua". Lo ha detto il Segretario di Stato, il cardinale Pietro, parlando a margine dell'inaugurazione del nuovo centro diagnostica per immagini - radiologia Idi, a Roma. In mattinata era stata confermata l'Udienza Generale programmata per mercoledì 28 febbraio, da continuare a tenersi al chiuso, nell'Aula Paolo VI. L'8 marzo,Francesco visiterà la parrocchia romana di San Pio V all'Aurelio. A darne notizia è il parroco don Donato De Pera, durante l'annuncio ai fedeli durante le messe di ieri. Il Pontefice si recherà nella parrocchia romana per presenziare all'iniziativa "24 ore con il Signore", momento di preghiera e riconciliazione nel ...