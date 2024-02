Parma-Cosenza martedì 27 febbraio 2024 ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Finisce con un pareggio lo scontro diretto tra Como e, che per i ducali di Pecchia è oro colato e consolida il loro primato in classifica a +8 sul terzo posto. Un turno in cui tutte le dirette concorrenti hanno pareggiato ogni punto è un passo che avvicina Del Prato e compagni ad un ritorno in massima serie dopo 3 anni InfoBetting: Scommesse Sportive e