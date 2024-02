Parabiago | encomio pubblico del sindaco a alcuni agenti della Polizia locale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 febbraio 2024)(Milano), 26 febbraio 2024 - Durante l'ultimo consiglio comunale ildiha conferito pubblicamente degli encomi addiche si sono distinti in prontezza, professionalità e spirito di collaborazione con altre forze dell’ordine. In particolare l’8 novembre 2023 il vice commissario Domenico Giardino, l’agente Pietro Terrevazzi e l’assistente esperto Matteo Borroni, sono intervenuti con prontezza durante un dei consueti controlli su un veicolo dimostrando notevole discernimento nella valutazionesituazione come spiega ilRaffaele Cucchi. "Hanno collaborato sinergicamente con i colleghi e hanno richiesto tempestivamente l'assistenza di un'altra forza di ...