Paolo Taviani torna sul set A 92 anni dirigerà il nuovo film | racconti legati dal lockdown

(Di lunedì 26 febbraio 2024) San Miniato (Pisa), 26 febbraio 2024 – L’aveva detto, nel settembre scorso, quando dopo alcuniricevette ancora il caloroso abbraccio della sua San Miniato, che sarebbeto davanti alla macchina da presa., quel giorno, a Palazzo Grifoni per inaugurare la scultura in omaggio al capolavoro La notte di San Lorenzo (girato nel 1982 insieme al fratello Vittorio, morto nel 2018) realizzata con il contributo della Fondazione Crsm, mantenne un rigoroso riserbo sulle cui riprese, però, avrebbero dovute essere imminenti. Fra poche settimane, però, il maestro, 92sul set per il suo secondoda solo dopo Leonora addio: ils’intitola Canto delle meduse e ...