Paolo Fox | oroscopo di marzo 2024 segno per segno | tutte le previsioni

(Di lunedì 26 febbraio 2024) L’astrologo più famoso della tv è tornato con le suestellari e dopo l’generico per tutto il, è il momento di vedere cosa accadrà il mese prossimo nel dettaglio.Fox ha svelato quello che gli astri dicono per le prossime settimane (qui invece trovate la classifica dei segni più fortunati). E come sempre…Fox, leper. Ariete, Toro, Gemelli. Ariete. Con l’arrivo del mese di, sembrerebbe che due segni zodiacali siano pronti a dare una grossa svolta alla loro vita. Non sottovalutare quello che succederà nei prossimi mesi. Chi è in competizione sul lavoro dovrà accettare cambiamenti anche radicali, ma niente paura, il futuro ti sorride. Toro. Saturno ti protegge per tutto ...