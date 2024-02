(Di lunedì 26 febbraio 2024) L'Aquila - “Tra le priorità del mio programma elettorale, grande attenzione è rivolta all’ambitole. Occorre portare a completamento laQuadro regionale per la, già varata per il comparto cinema e audiovisivo, con un’azione risoluta e concreta adelle istituzioni che operano negli ambiti del teatro,letteratura,poesia,pittura,musica edanza, dei musei e delle biblioteche. Unavolta davvero a valorizzare il nostro prezioso ‘patrimonio intellettuale’”. Lo dice, sindaco di Navelli e candidato alla elezioni regionali del prossimo 10 marzo nelle fila di Forza Italia nel collegio provinciale dell’Aquila. ...

L'Aquila - “Porsi in ascolto delle persone vuol dire anche aprire la mente a temi che sono scomparsi da QUESTA CAMPAGNA ELETTORALE come la RICOSTRUZIONE ... (abruzzo24ore.tv)

L'Aquila - “Diciamo no a qualsiasi ipotesi di trasferimento DELLA SEDE di CONFINDUSTRIA da L’Aquila a Pescara”. Così PAOLO FEDERICO candidato al Consiglio ... (abruzzo24ore.tv)

L'Aquila - “Sono oltre 18 i MILIONI di EURO di DANNI causati DALLA FAUNA selvatica alle colture abruzzesi come si legge nell’ultimo rapporto Ispra. I ... (abruzzo24ore.tv)

PAOLO FEDERICO: DARE SOSTEGNO AGLI OPERATORI DELLA CULTURA CON LEGGE SPECIALE: Elezioni L'Aquila - 26/02/2024 12:10 - “Tra le priorità del mio programma elettorale, grande attenzione è rivolta all’ambito culturale. Occorre portare a completamento la Legge ...abruzzo24ore.tv

PAOLO FEDERICO: “Legge Quadro per la Cultura tra le priorità del mio programma elettorale”: Occorre portare a completamento la Legge Quadro regionale per la Cultura, già varata per il comparto cinema e audiovisivo, con un’azione ...laquilablog

REGIONALI: PAOLO FEDERICO, “SOSTEGNO AGLI OPERATORI DELLA CULTURA CON LEGGE SPECIALE”: L’AQUILA – “Tra le priorità del mio programma elettorale, grande attenzione è rivolta all’ambito culturale. Occorre portare a completamento la Legge Quadro regionale per la Cultura, già varata per il ...abruzzoweb