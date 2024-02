Paolini | «Hanno parlato della mia vittoria al tg C’è voluta l’esplosione di Sinner perché dessero visibilità a noi ragazze»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Jasmine, che settimana scorsa ha vinto il suo primo Wta 1000 a Dubai, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, dove haanche del sogno Olimpiadi. Ci racconta come è nato l’amore per il tennis? «Al TC (ndr tennis center) Bagni di Lucca, il circolo dei bambini. Lì potevi correre, fare confusione, giocare, senza che nessuno si lamentasse. Ricordo che frequentarlo per me era puro divertimento, e penso sia stato fondamentale per far crescere in me la passione genuina per questo sport». Ha conquistato il trofeo più importantecarriera:se si guarda indietro qual è il percorso che l’ha portata fino al titolo di Dubai? «Un percorso lungo ma costante di consapevolezza. Ho avuto bisogno del mio tempodovevo toccare con mano il livello che potevo valere, non mi bastava sentirmelo ...