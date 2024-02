Paolini | obiettivo Parigi 2024 | “Proverò a qualificarmi con Errani Misto? Spero qualcuno si faccia avanti”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 febbraio 2024) In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Jasmineha commentato il titolo vinto a Dubai, il più prestigioso della sua carriera: “E’ stato un percorso lungo ma costante di consapevolezza. Ho avuto bisogno del mio tempo perché dovevo toccare con mano il livello che potevo valere. Non bastava sentirmelo dire. Poi, piano piano, ho iniziato a vedere che tutti i mattoncini messi insieme stavano diventando una bella costruzione. Ci è voluto tanto valoro, non è sempre stato così. Ho imparato a pensare un punto per volta, senza esaltarmi né buttarmi giù. Quella di Dubai e una settimana in cui ho giocato bene, senza pensare al risultato. E ha funzionato“. La giocatrice toscana ha poi raccontato: “Renzo mi ha sempre consigliato di giocare il doppio per migliorare in risposta, volée, servizio, ma non riuscivo a farlo con continuità. Poi è arrivata Sara ...