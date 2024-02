Palma Campania | 3 donne sorprese a svaligiare una casa

(Di lunedì 26 febbraio 2024) . Prima la zuffa poi l’arresto, i carabinieri ne arrestano 2. È caccia alla complice I rumori in camera da letto e 3 fasci di luce che si incrociano nel buio della sera, dietro le persiane già calate. La serratura forzata e la consapevolezza di avere inospiti sgraditi. Questo lo scenario in cui papà e figlia, proprietari di un appartamento di, si sono ritrovati dopo aver spalancato la porta senza nemmeno inserire la chiave nella toppa. 3rovistano nei loro cassetti, agguantano quello che ritengono di valore, forse per rivenderlo e magari spuntarci qualche banconota. Movimenti rapidi congelati da una domanda retorica, con una risposta già chiara davanti ai loro occhi: “Cosa state facendo innostra?!” La soluzione al quesito è la reazione: le 3 corrono in ...

Questa mattina, i giudici del Tribunale del Riesame hanno conferma to la misura cautelare per il sindaco Donnarumma L'articolo Terremoto politico a Palma ... (teleclubitalia)

Napoli, tre donne sorprese in casa a rubare: 2 arresti, caccia alla terza complice: La serratura forzata e la consapevolezza di avere in casa ospiti sgraditi. Questo lo scenario in cui papà e figlia, proprietari di un appartamento di Palma Campania, in provincia di Napoli, si sono ...napoli.repubblica

3 donne sorprese dai proprietari a svaligiargli casa: 2 arrestate: Palma Campania - I rumori in camera da letto e 3 fasci di luce che si incrociano nel buio della sera, dietro le persiane già calate. La serratura forzata e la consapevolezza di avere in casa ospiti ...marigliano

Si ritrovano 3 ladre in casa e fanno a botte per fermarle: 2 arrestate: Palma Campania – Ospiti senza invito, 3 donne sorprese dai proprietari a svaligiargli casa. Prima la zuffa poi l’arresto, i carabinieri ne arrestano 2. E’ caccia alla complice I rumori in camera da ...ilmediano