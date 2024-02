Pallanuoto | morto Giuseppe D’Altrui | vinse l’oro olimpico con il Settebello a Roma 1960

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Il mondo dellae di tutto lo sport italiano piange la comparsa dinella notte all’età di 89 anni. Soprannominato “Geppino”, viene ricordato soprattutto pervinto con il, per il quale nel 2020 era stato anche premiato insieme a Gianni Lonzi in occasione della XLII Assemblea Ordinaria della Fin. Oltre alla prestigiosa medaglia conquistata ai Giochi, in carrieraha vinto anche un bronzo agli Europei di Torino 1954, due medaglie d’oro ai Giochi del Mediterraneo di Barcellona 1955 e Napoli 1963 e un argento ai Giochi del Mediterraneo di Beirut 1959. In totale, ha collezionato ben 75 presenze con la Nazionale italiana e nel 2015 era stato ...