Pallamano serie a gold Rubiera si fa onore ma perde in volata

(Di lunedì 26 febbraio 2024) VIKINGS26 CONVERSANO 27 VIKINGS: Voliuvach, Meletti, Rivi, Bartoli D., Benci, Bortolotti 1, Oleari 1, Kasa 6, Bartoli R. 2, Beorlegui 2, Giovanardi 2, Moreno De La Santa 9, Strada 3, Bonassi, Bikim Bi Ndjee, Boni. All. Morelli e Baschieri. CONVERSANO: Di Caro, Scarcella, Scaramelli 6, Glicic 3, Degiorgio 4, Tinkir, Sperti, Francelli 1, Nelson 4, Souid 3, Possamai, Alfarano, Marrochi 6, Lupo. All. Tarafino. Arbitri: Rinaldi e Nicolella Note: primo tempo 12-14. Sette Metri:1/1, Conversano 5/6. Minuti di esclusione:10, Conversano 10. Espulso al 20° del primo tempo Boni. Sconfitta inper i Vikings(7), che inaugurano il nuovo corso tecnicondo di misura con una big di Amaschile come ...