Palermo | sparatoria allo Sperone | un morto e un ferito Cosa sappiamo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024), 26 febbraio 2024 –: un uomo èe un altro è rimasto gravemente, in via XXVII Maggio. Tutta la zona è presidiata dalle forze dell’ordine. Ancora misteriosa la dinamica e le cause dell’agguato. I due uomini sono stati raggiunti da diversi colpi di pistola. La vittima è ancora a terra. Sul posto c’è il medico legale per l’ispezione cadaverica. Ilè ricoverato all’ospedale Buccheri La Ferla. Ha diverse ferite all’addome, ma sarebbe cosciente. Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile. Decine le persone accorse sul luogo della. Sono appena arrivati anche parenti e gli amici delle vittime. (Notizia in aggiornamento)