(Di lunedì 26 febbraio 2024) Pubblicato il 26 Febbraio, 2024 I Carabinieri della CompagniaSan Lorenzo e del Nucleo Radiomobile hanno arrestato 4 giovani palermitani di età compresa tra i 26 e i 32 anni peraggravato. I militari, a seguito di segnalazione giunta al 112-nue, sono intervenuti per unpresso undi carburante in lungomare Cristoforo Colombo e hanno iniziato a battere le diverse zone della città, con il coordinamento della Centrale Operativa, riuscendo a intercettare i presunti autori a bordo di un’autovettura nella zona dell’ “Addaura”. I 4 alla vista dei Carabinieri cercavano di darsi alla fuga ma venivano bloccati poco dopo con ancora nell’abitacolo della vettura la cassetta di sicurezza delautomatico di alimenti, installata presso il citato ...

Pubblicato il 8 Gennaio, 2024 Questa mattina, a Palermo , circa 260 ragazzi non hanno potuto accedere al complesso scolastico “Alongi” , filiale dell’istituto ... (dayitalianews)

Colpo fallito per una banda di quattro giovani palermitani, arrestati dai Carabinieri dopo il Furto a un distributore di carburante. I malviventi, di età ... (ilpalermo)

Palermo, furto in un distributore di carburanti: quattro arresti: I carabinieri di Palermo della compagnia di San Lorenzo e del nucleo radiomobile hanno arrestato quattro persone, di età compresa tra i 26 e i 32 anni, per furto aggravato commesso in un distributore ...ilsicilia

Palermo. furto ad un distributore di benzina: 4 arresti dei Carabinieri: I Carabinieri della Compagnia Palermo San Lorenzo e del Nucleo Radiomobile hanno arrestato 4 giovani palermitani di età compresa tra i 26 e i 32 anni per furto aggravato. I militari, a seguito di ...libertasicilia

Palermo, furto in un distributore di carburanti a Palermoquattro arresti: I carabinieri di Palermo della compagnia di San Lorenzo e del nucleo radiomobile hanno arrestato quattro persone, di età compresa tra i 26 e i 32 anni, per furto aggravato commesso in un distributore ...ilsicilia