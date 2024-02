Pagine sparse | consigli per la lettura in libreria da Marzo

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di lunedì 26 febbraio 2024) In un’epoca come la nostra, segnata da fame, migrazioni di massa, epidemie, guerre e riscaldamento globale, e da un atteggiamento fatalistico e d’impotenza rispetto alle crisi che siamo chiamati a fronteggiare, può valere la pena tornare a riflettere sui temi e sulle suggestioni che questo testo straordinario continua a suscitare. Bart D. Ehrman è James A. Gray Distinguished Professor di Studi religiosi alla University of North Carolina (Chapel Hill). Con Carocci editore ha pubblicato Sotto falso nome (2a ed. 2018), La Bibbia. L’Antico e il Nuovo Testamento (1a rist. 2019), I Cristianesimi perduti (7a rist. 2023), Prima dei vangeli (2a ed. 2024), Il trionfo del cristianesimo (2a ed. 2024), Inferno e paradiso (2a ed. 2024). Carocci editore Sfere pp. 216 Indall’8Salvare il pianeta ed il nostro benessere richiede di smascherare il ...